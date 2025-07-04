Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci son yolculuğuna uğurlandı

Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya yaralı olarak kurtarıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Demirci’nin naaşı Pendik Osmangazi Mezarlığı’na defnedildi.

"BU YOLCULUK, MEHMET'İN ÇOCUKLUK HAYALİYDİ"

İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik bölümünden arkadaşı olan İsmail Şentürk, "Üniversiteye ilk geldiğimiz gün tanıştık ve 41 yıldan beri birbirimizden hiç kopmadık. Bu yolculuk, Mehmet'in çocukluk hayaliydi." dedi.