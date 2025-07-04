Düşen uçakta hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci son yolculuğuna uğurlandı
Dünya turuna çıkmaya hazırlandığı uçakla Kaçkar Dağları'nda kaza kırıma uğrayan ve hayatını kaybeden 57 yaşındaki pilot Mehmet Demirci, son yolculuğuna uğurlandı.
Sivil havacılık tutkunu olan emekli elektrik mühendisi amatör pilot Mehmet Demirci'nin kullandığı M20J tipi tek motorlu uçak, 2 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanarak Rize-Artvin Havalimanı'na doğru seyrettiği sırada, Rize-Erzurum sınırındaki Kaçkar Dağları yakınlarında kaza kırıma uğradı.
Demirci olay yerinde hayatını kaybederken, uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya yaralı olarak kurtarıldı.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Demirci için İstanbul Kadıköy'de bulunan Haserenler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kızı Ece Demirci, oğlu Ege Demirci, eski eşi Serap Kale, damadı, ablası, yeğenleri, yakınları, meslektaşları ve okul arkadaşları katıldı.
Cenaze töreninde Pilot Mehmet Demirci'nin yakınları ve çocukları gözyaşlarına hakim olamadı.
Babasının tabutunun başında uzun süre dua eden oğlu, zaman zaman fenalaştı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Demirci’nin naaşı Pendik Osmangazi Mezarlığı’na defnedildi.
"BU YOLCULUK, MEHMET'İN ÇOCUKLUK HAYALİYDİ"
İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik bölümünden arkadaşı olan İsmail Şentürk, "Üniversiteye ilk geldiğimiz gün tanıştık ve 41 yıldan beri birbirimizden hiç kopmadık. Bu yolculuk, Mehmet'in çocukluk hayaliydi." dedi.
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