Düşen uçakta şehit olan Yarbay Gökhan Korkmaz'a veda

Korkmaz'ın yakınları, komşuları ve çok sayıda vatandaş evin önünde bir araya gelerek dualar etti.

Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için Büyükçekmece Kuba Camii'nde cenaze namazı kılındı.

"PİLOTLUK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ"

Şehit Gökhan Korkmaz'ın aile yakını Turgut Özdemir, "Ailesine 'Cuma günü geleceğim.' diyor. Kargo uçağı pilotuydu. Yeni rütbe takmıştı yarbay olmuştu.Pilot olmak çocuklu hayaliydi." demişti.

Yarbay Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim ise, "En son pazar günü konuşmuştum, oğlunun doğum günüydü. Vatanını milletini seven biriydi. Vatanımız sağ olsun." diye konuşmuştu.

Şehit asker, düşen kargo uçağının pilotuydu. Bir çocuk babası olan Korkmaz, 4 ay önce Yarbay rütbesine yükselmişti.

Düşen uçakta şehit olan 20 askerden 19'u ise dün son yolculuklarına uğurlanmıştı.