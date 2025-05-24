Düşen yıldırım ormanı yaktı

Karabük'te orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Aladağ mesire alanı mevkisindeki ormanlık alana akşam saatlerinde yıldırım düştü.

Yıldırımın etkisiyle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına dört arazöz, iki yangın söndürme pikabı ve 20 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde yangın, ormana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık iki dekar alan zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.