Duştan sonra fenalaşan genç yaşamını yitirdi
25.01.2026 15:19
Kayseri'de 17 yaşındaki bir genç iddiaya göre duş aldıktan sonra fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, T.A. isimli gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kayseri'de 17 yaşındaki bir genç duş aldıktan sonra fenalaşıp yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre duştan çıkan T.A. (17) bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından T.A.'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.