Düşük faizli kredi vaadine dikkat! Dolandırıcılar yakalandı
30.01.2026 10:50
Şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.
İstanbul'da düşük faizli kredi vaadiyle 6 kişiyi 2 milyon lirayı aşkın dolandıran şüpheliler tutuklandı.
Dolandırıcıların bu seferki yöntemi düşük faizli kredi vaadi oldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21-26 Ocak tarihlerinde Üsküdar ve Kadıköy'de 6 müştekinin, düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, şüphelilerin müştekilerle buluşma ayarlayıp toplamda 1 milyon 820 bin lira ile 113 gram altını teslim aldıklarını belirledi.
Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.