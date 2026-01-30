Düşük faizli kredi vaadine dikkat! Dolandırıcılar yakalandı

Dolandırıcıların bu seferki yöntemi düşük faizli kredi vaadi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21-26 Ocak tarihlerinde Üsküdar ve Kadıköy'de 6 müştekinin, düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıldıkları yönündeki şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin müştekilerle buluşma ayarlayıp toplamda 1 milyon 820 bin lira ile 113 gram altını teslim aldıklarını belirledi.

Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.