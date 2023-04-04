Düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık

2 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN



Çalışmaların tamamlanmasın ardından Çekmeköy'de bulunan bir sitede çağrı merkezi ve ofis olarak kullanılan 2 adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.



Ele geçirilen dijital materyal üzerinde yapılan incelemede, çok sayıda vatandaşa ait kişisel bilgilerin bulunduğu anlaşılırken toplam mağduriyetin ise 368 bin 911 lira olduğu tespit edildi.

İstanbul'da yatta evlilik teklifi dolandırıcılığı Haberi Görüntüle Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.