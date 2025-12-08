Düşük faizli kredi vurgununa 14 tutuklama

İstanbul merkezli beş ilde, sosyal medyada sahte banka reklamı vererek düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yürütülen soruşturmada 21 şüphelinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 14'ünün tutuklanma, yedisinin ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlikçe 14 şüphelinin tutuklanmasına, yedi şüphelinin ise adli kontrol altına alınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça 5 Aralık'ta yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden sahte banka reklamları vererek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların kişisel bilgilerini toplayan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin, bir kısmı yabancı kişiler adına kayıtlı hatlar vasıtasıyla vatandaşları banka görevlisi gibi aradıkları, düşük faizli kredi kullanımı ya da kredi kullanımı için bir yakınına kefil olmaları şeklindeki hileli hareketlerle haksız kazanç sağladıkları aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilmişti.

Devam eden çalışmalarda bir şüpheli daha yakalanmıştı.