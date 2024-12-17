Düşük kredi tuzağı! 100 bin TL dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Fatma Gökmen, dün dolandırıcı çetesinin sosyal medyada kurduğu "düşük kredi" sistemine tıklayıp, 40 bin TL kredi başvurusunda bulundu.



Gökmen, başvurusunun ardından telefonla arayıp kendisini bankacı olarak tanıtan kişiye kanıp kredi limitini 100 bin TL'ye çıkararak, onun yönlendirmesiyle yeniden başvuru yaptı.



Telefonuna gelen "onay kodunu" da onaylayan Gökmen, hesabına yatan 100 bin TL'nin bir anda başka hesaba aktarıldığını gördü.



Kendisini aradıkları numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Gökmen, durumu polise bildirdi. Gökmen, Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri eşliğinde bahnka şubesine gitti.



Fatma Gökmen’in çektiği 100 bin TL’nin henüz başka hesaba transferinin yapılmadığı belirlenip, bloke edildi.



Gökmen'in şikayeti üzerine polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.