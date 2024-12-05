Düşük yapıp cenini bahçesine gömdü

Çorum'da iki aylık hamile olduğu öğrenilen A.S. (31), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine eve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.S, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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Burada neden rahatsızlandığı sorulduğunda hamile olduğunu ve düşük yaptığını belirten A.S'nin, cenini de evinin bahçesine gömdüğünü söylemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.



Bahçede yapılan çalışmada polis ekiplerince bulunan cenin, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Gözaltına alınan kadın ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

