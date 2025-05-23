Düşürdüğü cep telefonunu almak istemişti: Motokuryenin feci ölümü

Kütahya'da C.D.'nin kullandığı motosiklet, Atatürk Bulvarı'ndaki alt geçitte düşen cep telefonunu almak için durup motosikletinden inen motokurye Halil İbrahim Kaya'ya (47) çarptı.



Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan motokurye Kaya, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

