Düşürülen İran füzeleri | Bahçeli: Kasti olmadığına inanmak istiyoruz, her ülke aklını başına almalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRISI

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı 'nda 11. güne girildi.

“KİRLİ SAVAŞIN BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR”

ABD ve İsrail'in saldırganlığının son bulması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli "Siyaset ve diplomasinin önü ardına kadar açılmalıdır. Türkiye arabuluculuk misyonu ile sivrilecektir." dedi.

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, İran'da sivil halkın bombaların hedefinde olduğunu belirtip şunları söyledi:

"-ABD-İsrail koalisyonunun İran'a yönelik başlattığı savaşın 11. gününde bilanço gittikçe ağırlaşmaktadır. 11 gündür psikolojik dijital harbin eşine benzerine çok nadir rastlanacak örnekleri kademe kademe ilerletilmektedir.

-Bölgemizi akıl tutulması sarmıştır. Katledilen masum insanlar tıkanan deniz yolları daralan ticaret kanalları çıta yükselten intikam yeminleri süregelen örtülü operasyonlar hepimizin gündemine yansıyan satır başlarıdır.

“OPERASYONLAR BÖLGEMİZİ ATEŞE ATMAKTADIR"

-Operasyonlar bölgemizi ateşe atmaktadır. Haksızlık diz boyudur, hukuksuzluk doruk noktadadır. İran'da çocukların öldürülmesi katliamdır.

“ADI KONULMAMIŞ BİR DİN SAVAŞI BAŞLADI DA BİZ Mİ FARKINDA DEĞİLİZ?”

-Oval Ofis'te ayinler düzenlemek dünyanın nasıl bir musibetle muhatap olduğunu ibret verici ölçüde göstermektedir. Adı konulmamış bir din savaşı başladı da biz mi farkında değiliz?

“Şİİ DE MÜSLÜMANDIR SÜNNİ DE MÜSLÜMANDIR”

-İran'da öldürülen çocuklar değil de penguenler olsaydı küresel yas mı ilan edilecekti? Uluslararası toplum ayağa kalkmalıdır. Şii de Müslümandır Sünni de Müslümandır.

"KÜRTLER PARALI ASKERLİK YAPMAZ"

-Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için ortam yoklayan, İran'ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır. Kürt kardeşlerim satılık kiralık değildir tetikçi değildir onun bunun projelerinde piyon olarak da görülemez gösterilemez.

-Türk-Kürt kardeşliği ile cephe açmayı kurgulayanlar düşmanca tutum takınan namertlerdir. Türk Kürt'ün kardeşi Kürt Türk'ün alın yazısıdır."

HATAY VE GAZİANTEP'E FÜZE PARÇALARI DÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık bazı mühimmat parçaların Gaziantep’e düştüğünü, olayda can kaybının olmadığı da belirtti. Olayla ilgili İran büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak izahat istendi.

4 Mart'ta da yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

“BİR DAHA YENİ BİR FÜZE GÖRMEK VE DUYMAK İSTEMİYORUZ"

Bahçeli konuyla ilgili “İran'ın yaptığı özür mahiyetindeki açıklamalar tarihi kıymettedir. Ancak 9 Mart'ta İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren mühimmatın etkisiz hale getirilmesi kafamızı karıştırmaya başlamıştır. Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye üzerine kumar oynanacak bir ülke değildir. Biz kasti bir tavrın olmadığına inanmak, iyi komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz. Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu veya yönünü kaybetmiş bir füze ya da insansız hava aracı görmek duymak ve buna da şahit olmak istemediğimizi de cümle alem bilmelidir." dedi.

İBB YOLSUZLUK DAVASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün görülmeye başlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturmasına yönelik davayla ilgili de konuştu.

"HİÇ KİMSE HUKUKUN ÖNÜNDE VEYA ÜSTÜNDE DEĞİL"

Bahçeli "Mahkeme salonunu şov alanına çevirenler adalet hukuk nedir bilmeyen zavallı aymazlardır. Mahkemede selamlama konuşması olduğu nerede görülmüştür? Hiç kimse hukukun önünde veya üstünde değildir." dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını engellemesi halinde ABD'nin İran'a şimdiye kadarki saldırılardan "20 kat daha sert" karşılık vereceğini belirtti.