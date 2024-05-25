Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek demir korkuluklara saplandı

Kocaeli'de dut toplamak için ağaca çıkan şahıs dengesini kaybetmesi neticesinde düşerek demir korkuluklara saplandı. Kalçasına ve beline giren demirleri kesen itfaiye erleri, sağlık ekipleri eşliğinde şahsı hastaneye götürdü.

Dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek demir korkuluklara saplandı

Olay, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Tepeköy Caddesinde bulunan evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dut toplamak için ağaca çıkan Y.K., bir süre sonra dengesini kaybetmesi neticesinde demir korkulukların üstüne düştü. Demir korkuluklar, Y.K’nın bel ve kalçasına saplanırken olayı gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, sağlık ekiplerinin kontrolünde demire saplanan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde demir korkuluklar kesildi. Ambulansa alınan Y.K., Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü. Y.K’nın vücudunda kalan demirler itfaiye ve doktor eşliğinde çıkarıldı.

Y.K'nin hastanede tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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