Duvar çöktü, 4 araç pert oldu

Samsun'da gece boyunca süren şiddetli yağış sabaha karşı etkisini artırdı.

Atakum ilçesinde gece yarısı bir sitenin istinat duvarı park halindeki 3 aracın üzerine çöktü. 1 araç da duvarın üstünde ters döndü.



Yolun çökmesi sonucu şebeke suyu da patlayıp devrilen aracın üzerine döküldü.



Araç sahipleri sigorta işlemleri için olay mahallinin fotoğraflarını çekti. Site sakinleri bina girişlerinde su baskınını önlemek için tedbir aldı.



Sitede yaşayan Yılmaz Kızıl, "Sese uyandık. Şu an 4 araba pert olmuş durumda. Cana gelmedi ama büyük maddi zarar var" dedi.

