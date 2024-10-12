Duvara çarpan araçta feci son: 2 ölü

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir lokantanın bahçe duvarına çarpan hafif ticari aracın içindeki iki kişi yaşamını yitirdi.

Duvara çarpan araçta feci son: 2 ölü

’da trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Saray ilçesinde meydana geldi.

Mert Yangın, kullandığı 59 AKE 377 plakalı hafif ticari aracın kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp lokantanın bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Duvara çarpan araçta feci son: 2 ölü - 1

Yapılan kontrolde sürücü Yangın ile araçta bulunan Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yangın ile Kaplan'ın cansız bedenleri, Saray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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