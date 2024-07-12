Duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaza, Cumayanı Köyü mevkiinde meydana geldi. E.Y. (35) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada G.A., Y.A. ve B.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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