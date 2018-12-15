Aksaray'da bir lise öğrencisi, okul duvarından atlamaya çalışırken eline demir korkuluk saplandı.
Alınan bilgiye göre, Şerife S. (16), Aksaray Anadolu Lisesi'nin demir korkuluklarından atlamaya çalıştı.
Bu sırada korkuluk demiri, öğrencinin eline saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek Şerife S.'yi korkuluklardan kurtardı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şerife S.'nin eline saplanan demir parçası ameliyatla çıkarıldı.
Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Duvardan atlarken eline demir korkuluk saplandı
Anadolu AjansıTürkiye
Aksaray'da okul duvarından atlamaya çalışırken demir korkuluklar eline saplanan lise öğrencisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aksaray'da bir lise öğrencisi, okul duvarından atlamaya çalışırken eline demir korkuluk saplandı.