Duvarı delerek girdikleri 10 dairede ne var yok götürdüler

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremlerde hasar alan bir sitede duvarı delerek 10 daireye giren ve kombi, kalorifer peteği ne varsa çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Duvarı delerek girdikleri 10 dairede ne var yok götürdüler

Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi’nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından biri ağır, 11 bloğu ise orta hasarlı olarak raporlanan Hasan Meşeli Sokak'ta bulunan Güven Sitesi’ne hırsız girdi.

Girdikleri 7. bloktaki bir dairenin duvarını delerek toplamda 10 daireye giren hırsızlar, kombi, kalorifer peteği ne bulduysa alıp götürdü.

Duvarı delerek girdikleri 10 dairede ne var yok götürdüler - 1

Durumun fark edilmesiyle büyük bir şok yaşayan site sakinleri konu hakkında şikayetçi olurken, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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