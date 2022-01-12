Duvarı delerek kuyumcudan 150 bin liralık altın çaldılar

Diyarbakır'da bir eve giren hırsızlar, duvarı delerek bitişikteki kuyumcudan 150 bin TL değerinde altın çaldı.

Haberler - DHA 12.01.2022 - 17:00 | Son Güncelleme : 12.01.2022 - 17:01

Duvarı delerek kuyumcudan 150 bin liralık altın çaldılar

'da kuyumcunun evine giren şüpheliler duvarı delerek kuyumcu dükkanından 150 bin liralık altın çaldı.

Ergani ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde kuyumcu Barbaros Geçer'e ait, kimsenin yaşamadığı müstakil evin kapısını kırarak içeri giren şüpheliler, duvarını delerek bitişikteki yine Geçer'e ait kuyumcuya girdi.

Şüpheliler 150 bin TL değerinde altını alarak kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Barbaros Geçer, durumu polise bildirdi. İş yerinde inceleme yapan polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Barbaros Geçer, zararının yaklaşık 150 bin TL olduğunu belirterek, "Dükkanımın arka tarafındaki ev de bana aitti ve uzun zamandan beri boşaltılmış bir evdi. Evin kapısını kırarak içeriye girmişler. Evde bulunan baltayla duvarı delerek altınları almışlar” dedi.

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