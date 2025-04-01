Duvarı kırıp içeri girdi: 650 bin lira değerinde eşya çalıp kaçtı

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki Ömer D.'nin müzik enstrümanı satışı yapılan dükkanında yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen Ahmet Ü., duvarını balyozla kırdığı iş yerine girdi. Bir süre içeride keşif yapan şüpheli, piyasa değeri 650 bin lira olan dizüstü bilgisayar, 82 ses ve görüntü sistemi cihazını çalıp çuvala doldurdu. Duvarda açtığı delikten geçen Ahmet Ü., sokakta kendisini bekleyen suç ortağının motosikletine binip olay yerinden ayrıldı.

DAHA ÖNCE DE HİNT HOROZU ÇALMIŞ



İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Ömer D.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.



Şüphelinin 7 Şubat'ta da Havutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 Hint horozu çaldığı belirlendi.



Ekipler, Ahmet Ü.'yü evine yapılan baskında yakaladı. Aramada Ahmet Ü.'nün çaldığı malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Ayrıca Ahmet Ü.'nün 5 ayrı "Hırsızlık" suçundan arandığı belirtildi.



TUTUKLANDI



Emniyete götürülen Ahmet Ü., sorgusunda, "O sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı, bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı." dedi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor.