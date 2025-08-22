Duvarlar çatırdadı 2 bina boşaltıldı
İstanbul Büyükçekmece'de "duvarlardan ses geldiği" ihbarı üzerine bitişik 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Büyükçekmece Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta bitişik halde bulunan ve toplam 7 daireden oluşan 2 binada yaşayanlar, duvarlardan ses geldiği ihbarında bulundu.
Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
İGDAŞ görevlileri doğal gazı kesti, binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.
Polis ekipleri de boşaltılan binaların etrafında güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin binalardaki incelemeleri sürüyor.
