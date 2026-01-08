Duvarlarındaki çatlaklar sosyal medyada paylaşılmıştı. Fakülte binası mühürlendi

08.01.2026 13:24

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binası, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, deprem riski nedeniyle mühürlendi.

 

Fakültede öğrenim gören öğrenciler, bir süredir binanın depreme dayanıklı olmadığına yönelik paylaşımlar yapıyordu.

 

Paylaşımlar üzerine yetkili birimler harekete geçti ve yapılan incelemeler sonucunda yapının risk taşıdığına karar verildi.

 

Fakülte binasında çekilen fotoğraflarda duvarlarda çatlaklar olduğu görülüyor.

Bu kapsamda fakülte binası mühürlenirken, öğrenciler ve akademik personel için tahliye işlemleri başlatıldı.

 

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin geçici olarak Körfez ilçesinde bulunan Yabancı Diller Fakültesi Yerleşkesi'ne taşınacağı, taşınma sürecinin bahar dönemi başlamadan tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

