Duyarsız sürücü uyarıyı dikkate almadı

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü 'Lütfen park etmeyiniz' yazan tabelayı dikkate almadan motosikletini duyarsız bir şekilde kaldırıma park etti.

Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan Uluslararası Kültür ve Sanat Alanı Kukla Atölyesi'nin önüne yetkililer tarafından bir tabela konuldu. 'Lütfen park etmeyiniz' yazan tabelayı ise duyarsız bir motosiklet sürücüsü dikkate almadı. Motosikletini umursamaz bir şekilde tabelanın tam önüne park etti. Oluşan bu duyarsızlık ise resmen 'pes' dedirtti.

