Duygu Çelikten'in katiline 1 milyon liralık tazminat

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oturan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, 6 Eylül 2020'de fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi Veli Ünder'in otomobiline bindi ve bir daha haber alınamadı.

7 Eylül 2020'de polisi arayan Veli Ünder, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam kadına sıktı. Yetişin, ormanın içinde. Varsak'ın üstünde" dedi ve telefonu kapattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iz takip köpekleri ve dronlar ile ormanda geniş çaplı arama yaptı. 19 Eylül 2020 günü saat 11.00 sıralarında, üzeri kısmen taşla kapanmış, gömülü kadın cesedi bulundu.

Sırtı ve göğsünden bıçaklandığı, başına sert cisimle vurulduğu belirlenen cesedin çürüdüğü, başının da vücudundan ayrıldığı görüldü. Kan örneği alınarak yapılan DNA incelemesinde, ölen kişinin Duygu Çelikten olduğu belirlendi.



ORMANDA YAKALANDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Annesi ve kardeşi, Çelikten’i cesedinin üzerinde bulunan kıyafet, küpe ve kolyeden teşhis etti. Polis, kadının son olarak birlikte görüldüğü Veli Ünder'i yakalamak için çalışma başlattı. Ünder, 29 Eylül'de Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanda saklandığı kulübede yakalandı.

Gözaltına alınan sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Veli Ünder, tutuklandı. Soruşturmayı genişleten polis, Veli Ünder'in, Duygu Çelikten'in cansız bedenini, arkadaşı Mahsun Demiralp ile Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlere 50 bin TL karşılığı gömdürdüğünü tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklandı.



1 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK



Şüpheliler hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 2021 yılında görülen karar duruşmasında, Veli Ünder'e 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Diğer sanıklar Mahsun Demiralp, Serhat ve Doğukan Özcan da 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklar, cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurarak tahliye edildi. Karar, Yargıtay tarafından onandı.

