Duygu Delen davası: Sanık Mehmet Kaplan'ın tahliyesine itiraz

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet Kaplan'ın ev hapsi kararıyla tahliye edilmesine itiraz edildi.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamanın 16 Haziran'daki duruşmasında mahkemece tutuklu sanık hakkında ev hapsiyle tahliye edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi.



Açıklamada, karara Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği bildirildi.



NE OLMUŞTU?



Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet Kaplan (20) tutuklanmıştı.



Mehmet Kaplan hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet Kaplan'ın evinde keşif yapmıştı.

