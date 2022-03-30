Duygu Delen davasında gerekçeli karar açıklandı

Gaziantep’te balkondan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüne ilişkin açılan davada yargılanan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Mehmet Kaplan hakkındaki hükmün gerekçeli kararı hazırlandı.

Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kaplan’a “hakaret” suçundan verdiği 10 bin 800 lira para cezası ile “yağma” suçundan verdiği 10 yıllık hapis cezasının 50 sayfalık gerekçesini tamamladı.



Beyanlar, keşif ve Adli Tıp Raporları ile delillerin sanığın savunmasını teyit edici nitelikte olması ve sanığın suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle “Kasten öldürme” suçundan beraat kararı verildiği aktarılan kararda, sanık Kaplan’ın Duygu Delen’i intihara yönlendirmediği vurgulandı.



Gerekçeli kararda cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaası, sanık savunmaları, Adli Tıp Kurumu raporları, bilirkişi raporları ile tanıkların, avukatların ve katılanların beyanlarına yer verildi.

Duygu Delen, 17 yaşında hayatını kaybetti.

Kararın değerlendirme kısmında Duygu Delen’in olaydan bir gün önce Instagram üzerinden sanık Kaplan’a “Tek engelli olmadığım yer burası” şeklinde mesaj attığı, mesajlaşmanın ardından sanık Kaplan’ın Duygu’yu evinden alarak evlerine getirdiği, Duygu’nun telefonunun şifresini açarak sanığa verdiği, sanık Kaplan’ın Duygu’nun telefonunda farklı erkeklere ait fotoğraf gördüğü aktarıldı.



Bunun üzerine ikilinin bağıraşarak tartışmaya başladıkları, Kaplan'ın maktul Delen'e tartışma esnasında tokat attığı ve hakaret ettiği de belirtildi.



Adli Tıp Kurumu raporlarına itibar edildiği vurgulanan kararda, "Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 3. Üst Kurulu'nun mütalaası ile yine aynı yöndeki Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun mütalaasının gerekçeli, birbiri ile uyumlu oluşu, bu raporlarda çok sayıda adli tıp uzmanlarınca aynı yönde kanaat bildirilmiş olması nedeniyle mahkememizce adli tıp kurumu raporlarına itibar edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



"BALKONA SÜRÜKLENEREK ÇIKARILDIĞINA DAİR BİR İZ YOK"



Maktul Delen’in balkona sürüklenerek çıkarılmasına dair herhangi bir iz veya emarenin bulunmadığı, yerdeki kan izlerinin sürüntü şeklinde olmadığı belirtilen değerlendirmede, Adli Tıp raporlarında Delen'in bilinç durumunun mevcut verilerle bilinemediği aktarıldı.

Kamera kayıtları yavaşlatıldığında Duygu'nun düşerken refleks gösterdiğinin belirtildiği değerlendirmede, "3. kattaki çamaşır tellerine teması nedeniyle düşme pozisyonunda değişiklik meydana gelebileceği, hangi pozisyonda düşmeye başladığı tespit edilemedi. Ölenin düşme öncesi ve düşme esnasında bilincinin kapalı olduğuna dair kesin delilin bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi.



Olay günü Duygu Delen ve Mehmet Kaplan'ın, eve geliş anı.

"SANIK MAKTULÜ İNTİHARA YÖNLENDİRMEDİ"



Gerekçeli kararda söz konusu olayda sanık Kaplan’ın maktul Delen’in intihar etmesini istediği veya öleni azmettirdiği, teşvik ettiği, intihar kararını kuvvetlendirdiği konusunda eyleminin bulunduğuna dair delil bulunmadığı vurgulandı.



Delen’in ölmesini istediğine, intihar eylemine kayıtsız kaldığına dair bir emare ve delilin de olmadığı paylaşılan karar, şöyle devam etti:



“Sanığın müteveffa ile tartışması, bu sırada ona iki kez tokat atıp hakaretlerde bulunması şeklindeki eyleminin tek başına ‘İntihara yönlendirme’ suçu çerçevesinde değerlendirilemeyeceği, bunun kanunun amacına ve ruhuna uygun olmadığı kanaatine varıldı.”



"TELEFONU BİLGİ EDİNMEK İÇİN ELE GEÇİRDİ"



Sanık Kaplan’a “Konutta yağma” suçu yönünden 10 yıl hapis cezası verildiği hatırlatılan kararda, mahkeme heyeti cezanın gerekçesinin Yargıtay Ceza Genel Kurulu karar örnekleriyle açıkladı.



Sanık Kaplan’ın cebir kullanarak maktul Delen’e ait cep telefonunu bilgi edinmek ve bu bağlamda faydalanmak kastıyla ele geçirdiği aktarılan gerekçede, “Bu nedenle üzerine atılı ‘Konutta yağma’ suçunu işlediği sabit olduğu, takdiren alt sınırdan hareketle cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın Duygu ile Duygu henüz 15 yaşını tamamlamasından önce cinsel birliktelik yaşadıklarına dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi sebebiyle sanığın üzerine atılı ‘Çocuğun Zincirleme Şekilde Nitelikli Cinsel İstismarı’ suçundan beraatine karar verilerek hüküm tesis edildi” ifadeleri kullanıldı.



NE OLMUŞTU?



Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti.



5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşen Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.



4 Mart tarihinde görülen karar duruşmasında ise mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" ve "Cinsel istismar" suçundan beraatına, "hakaret" suçundan bin 800 lira para cezasına, "konutta yağma" suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmettiği sanığın hükümle birlikte tahliyesine oy birliğiyle karar verdi.

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