Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

12 Kasım 1999 Düzce depreminin üzerinden 26 yıl geçti.

Kaynaşlı merkezli 7,2 büyüklüğündeki, 845 kişinin öldüğü, 2 bin 678 kişinin yaralandığı afetin 26'ncı yılında ilçe merkezindeki Deprem Şehitliği'nde program düzenlendi.

Hayatını kaybedenler için dua edildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, İl Müftüsü Osman Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar kabirlere çiçek bıraktı.

Aslan, gazetecilere, depremin 26. yılını idrak ettiklerini belirterek, "Bu deprem annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, sevdiklerimizi bizden ayırdı. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii hayat orada durmadı, devam etti. Geldiğimiz noktada devletimizin güçlü desteği, politikaları ve Düzcelilerin azmiyle kentimiz sendelediği yerden yeniden ayağa kalktı. Yaşadıklarımızdan dersler çıkarmamız gerekir. Afetler ve özellikle deprem Türkiye'nin bir gerçeği ve bunlarla yaşamak zorundayız." dedi.