Düzce depreminin yıl dönümü unutulmadı... Düzce depremi ne zaman, hangi yıl oldu?

Deprem, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18:57'de, 7.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Merkez üssü Düzce olan deprem 30 saniye sürdü.

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.



Düzce'de depreme karşı "yatay mimari"nden taviz verilmiyor



Kentte depremin üzerinden geçen 23 yılda, acıların tekrar yaşanmaması amacıyla Valilik, Belediye ve ilgili kurumlar tarafından çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan kentte, özellikle yüksek katlı yapılaşmanın önüne geçmek için yatay kentleşme modeli uygulamaya alındı. Uygulama kapsamında hiçbir yapının zemin etüdü yapılmadan inşaatına başlanamazken, en fazla 4 kat yapı izni veriliyor.