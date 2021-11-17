Düzce Fayı nedir? Düzce'de bulunan aktif faylar hangileri? (Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem)

Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Düzce'de bugün 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem İstanbul ve yakın şehirlerde hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklmada olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Bu deprem sonrasında 12 Kasım'da yıldönümü nedeniyle anılan 1999 Düzce Depremi akıllara geldi. 1999'da yaşanan deprem, Düzce fayının hareketi sonucunda oluşmuştu.

ALTINDAN FAY GEÇEN 24 ŞEHİR

DÜZCE'DE BULUNAN AKTİF FAYLAR

Kuzeyde Asya-Avrupa levhası ile güneyde Anadolu levhacığını birbirinden ayıran Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), yaklaşık uzunluğu 1200 kilometre olan doğrultu atımlı bir fay sistemi olup Türkiye'nin en önemli tektonik yapılarından biridir.

Düzce ve Bolu havzası bu fay üzerinde bulunmaktadır. Düzce havzasına en yakın olan ve deprem potansiyeli taşıyan aktif faylar Düzce, Hendek ve Çilimli faylarıdır.

Düzce Fayı, Akyazı-Kaynaşlı arasında uzanan ve Efteni gölünün güneybatısında çatallanan, uzunluğu yaklaşık 70 km olan bu fay sağ yönlü doğrultu atımlı aktif bir faydır.



Hendek Fayı, Düzce havzasının batısında Sapanca Gölü-Hendek-Cumayeri arasında uzanan fay yaklaşık 50 km uzunluğundadır.



Çilimli Fayı, Düzce havzasının kuzeyinde Cumayeri-Konuralp arasında uzanan ve yaklaşık uzunluğu 13 km olan bir faydır.



Fayın niteliği ve aktivesine ilişkin ayrıntılı veri toplanamamasına rağmen arazide fay boyunca uzamış şekilli basınç sırtlarının gözlenmesi ve fay çizgisi boyunca çok sayıda kaynak dizilimi gözlenmiş olması sebebi

ile olasılı aktif fay olarak değerlendirilmiştir.



12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ



73 km. uzunluğunda olan Düzce fayının 30 kilometrelik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında kırılmıştı. 12 Kasım 1999 depremi ise fayın 43 km. uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucunda oluştu.



Bu deprem, 17 Ağustos 1999 depremine neden olan KAF'ın kuzey kolunu oluşturan fayların en doğusunda bulunan segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.



12 Kasım depremi, 17 Ağustos 1999'daki kırılmaların Düzce fayının doğu bölümünü tetiklemesi sonucu geldi.



710 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



12 Kasım 1999 saat 18,57'da Düzce kuvvetli bir darbe ile sarsıldı ve yıkıldı. Bu kez 17 Ağustos depreminden daha büyük şiddetle sarsılan Düzce 30 saniye içinde adeta yerle bir oldu. Merkez üssü Düzce olan deprem, Kaynaşlı'yı da yerle bir ederken, Bolu'nun da bir bölümünde can ve mal kayıplarına neden oldu.



Yaşanan bu büyük depremde Düzce, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca'da toplam 710 kişi hayatını kaybederken 2.678 kişi de yaralandı.