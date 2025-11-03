Düzce genelinde denetim: 19 tutuklama kararı

Düzce'de son bir haftada yapılan denetimlerde 97 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi.

Düzce genelinde denetim: 19 tutuklama kararı

'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce son bir haftada yapılan uygulamada 25 bin kişi sorgulandı.

Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 97 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan denetimlerde 3 kurusıkı, 2 tabanca, 2 kesici-delici alet,21 av tüfeği, 115 mermi ele geçirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...