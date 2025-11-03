Düzce genelinde denetim: 19 tutuklama kararı

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce son bir haftada yapılan uygulamada 25 bin kişi sorgulandı.

Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 97 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan denetimlerde 3 kurusıkı, 2 tabanca, 2 kesici-delici alet,21 av tüfeği, 115 mermi ele geçirildi.