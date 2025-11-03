Düzce genelinde denetim: 19 tutuklama kararı
Düzce'de son bir haftada yapılan denetimlerde 97 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama kararı verildi.
Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce son bir haftada yapılan uygulamada 25 bin kişi sorgulandı.
Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 97 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi adli makamlarca tutuklandı.
Yapılan denetimlerde 3 kurusıkı, 2 tabanca, 2 kesici-delici alet,21 av tüfeği, 115 mermi ele geçirildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Düzce
- Polis Adliye