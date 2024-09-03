Düzce için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda “3 Eylül 2024 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Zonguldak ve Düzce’nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.



Yağışın 3 Eylül 2024 günü 12:00 ile 20:00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.