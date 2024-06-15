Düzce, Sakarya, Sinop ve Kocaeli'de denize girmek yasaklandı

Karadeniz’de rüzgarlı hava nedeniyle 6 noktada denize girmek yasaklandı. Sinop, Düzce’nin Akçakoca, Kocaeli'nin Kandıra ve Sakarya’nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde vatandaşların denize girmelerine izin verilmiyor.

Düzce, Sakarya, Sinop ve Kocaeli'de denize girmek yasaklandı

’nin turizm bölgelerinden Akçakoca ile ’nın ’e kıyısı olan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava şartlarının hakim olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemli rica ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Sakarya’da ise Kaynarca, Karasu ve Kocaali’de kaymakamlıklar tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

SİNOP

Sinop'ta da vatandaşların denize girmelerine izin verilmiyor.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı’na kadar olan ilimizin kuzey kesimlerinde dalga boyu 1,5, 2 metre arası, rüzgar hızının ise batı ve kuzey batı yönlerden 50-75 kilometre saat kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Buna göre ilimizin Türkeli ilçemiz sahilleri dahil Ayancık, Erfelek, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı’na kadar olan kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak korumak amacıyla bugün denize girilmesi yasaklanmıştır."

KOCAELİ

'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle pazar günü (16.06.2024) Kandıra İlçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır." ifadesine yer verildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

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