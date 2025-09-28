Düzce Valiliğinden yağış uyarısı

Düzce’de 29 Eylül Pazartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük) beklenen sağanak yağışların bölge genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.