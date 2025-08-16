Düzce ve Kocaeli'de denize girmek yasaklandı

Düzce ve Kocaeli'de denize girişler yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşlardan tüm plajlarda denize girilmemesi konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

Öte yandan, sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

KOCAELİ'DE BEŞİ HARİÇ PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün ve yarın Kerpe, Seyrek, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.