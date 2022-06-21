Düzce-Zonguldak yolunda ulaşıma şiddetli yağış engeli

Düzce'nin Akçakoca ilçesi ile Zonguldak'ın Alaplı ilçesi arasında, şiddetli yağmur etkili oldu. Suyla kaplanan yolda bir süre duran ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.06.2022 - 14:52

Düzce-Zonguldak yolunda ulaşıma şiddetli yağış engeli

Su taşkını nedeniyle kapanan -Zonguldak yolu ulaşıma açıldı.

Alaplı ile Akçakoca arasındaki Akçakoca Çayağzı mevkisinde öğle saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

Bölgedeki yol, suyla kaplanınca ulaşım aksadı. Taşınan odun ve taş parçaları, kara yolunda ulaşımı durma noktasına getirdi.

Zonguldak- Ereğli yönü, jandarma ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı. Çevredeki iş yerleri de taşkından etkilendi.

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YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Otomobillerin geçişine izin verilmezken, ağır tonajlı araçlar ile kontrollü geçiş sağlandı.

Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

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