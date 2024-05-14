Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı

2 katlı evi saran alevlere müdahale için Düzce’nin yanı sıra Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinden olay yerine takviye ekipler gönderildi.



İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.