Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, çatıda başlayarak büyüyen yangında 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı

'nin Cumayeri ilçesine bağlı Ören köyünde dün akşam saatlerinde 2 katlı evin çatısında başlayan kısa sürede büyüdü.

Çatıdan başlayan yangın binayı sararken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de 2 katlı ev alev alev yandı - 1

2 katlı evi saran alevlere müdahale için ’nin yanı sıra Gümüşova ve Cumayeri ilçelerinden olay yerine takviye ekipler gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürülürken iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

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