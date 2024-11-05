Düzce'de 2 katlı ev ve 1 depo alev alev yandı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Konuralp Şehit Kemal Işıldak Mahallesi’nde çıktı. Y.S.’ye ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, bitişikteki 2 katlı eve sıçradı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında, ev ve depo kullanılmaz hale geldi.