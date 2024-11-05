Düzce'de 2 katlı ev ve 1 depo alev alev yandı
Düzce'de, depoda çıkan yangın bitişikteki 2 katlı eve sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, depo ve ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Konuralp Şehit Kemal Işıldak Mahallesi’nde çıktı. Y.S.’ye ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, bitişikteki 2 katlı eve sıçradı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında, ev ve depo kullanılmaz hale geldi.
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