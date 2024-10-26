Düzce'de 2 katlı evde yangın çıktı

Düzce'de 2 katlı evde sobadan kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Düzce'de 2 katlı evde yangın çıktı

Yangın, Esentepe köyünde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D'ye ait evde, sobadan sıçrayan kıvılcımlardan ötürü yangın çıktı.

Alevleri fark vatandaşlar durumu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevleri kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. 2 katlı evin sadece 1 odası ile çatının bir kısmında maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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