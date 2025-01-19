Düzce'de 3 araç kazaya karıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Akınlar Mahallesi 2557 Bulvar üzerinde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi istikametine ilerleyen Berke Aldemir yönetimindeki 67 TT 977 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Miraç Yaser Töngel yönetimindeki 81 AEN 581 plakalı motosiklete çarptı.

Savrulan araç daha yine karşı istikametten gelen Engin Baş yönetimindeki 67 SL 008 plakalı oto çekiciye çarptı.



Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Berke Aldemir, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kazada yaralanan toplam 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.