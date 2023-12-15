Düzce'de 4 katlı binada yangın: 13 kişi ve 3 evcil hayvanı itfaiye kurtardı

Bu kez dairesinde mahsur kaldığı düşünülen genç çocuk için daire kapısı kırılarak itfaiye ekipleri tarafından eve girildi. Yapılan kontrollerde dairenin boş olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 3'ü çocuk 13 kişi ve 3 evcil hayvan binadan itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, bina sakinlerinden Fazilet Bartın, "Ben bu binanın 17 numarasında oturuyorum. Yangında evimiz mahvoldu. Perişan olduk. Evde gelinimizin kardeşi var sandık. Kapıyı kırdık" dedi.