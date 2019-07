Vali Zülkif Dağlı ile kayıp 2 çocuğu arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Güllüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin iş makineleri eşliğinde çalışmalarına devam ettiğini, kaybolan çocuklara en kısa sürede ulaşmayı umduklarını dile getirdi.



Güllüoğlu, müdahale ve iyileştirme süreçleri anlamında ilk günden itibaren altyapının iyileştirilmesi, hasar tespitinin yapılması ve hayatın normale dönmesi için çalışmaların gerçekleştirildiğini aktararak, "Ödemelere başlandı. Artık hayat normale dönmeye başlamış durumda. Örneğin Uğurlu köyünde önceden çizmeyle girilebilen yerler artık normale döndü. Tabii birçok bakanımız ziyaret etti, gerekli talimatları verdiler. Arama kurtarma ve iyileştirme faaliyetleri buradaki ihtiyaçlar karşılanana kadar mevzuatın verdiği yetkiler ölçüsünde devam edecek." diye konuştu.



Bir yerde afet olduğunda oranın ne kadar etkilendiğine dair tespit gerektiğini anlatan Güllüoğlu, şunları kaydetti:



"Her yağan yağmur, her toprak kayması bir afet değildir. Bizim için önce bunun genel hayatı etkileyen bir afet olduğunun tespit edilmesi gerekiyor ki, ondan sonra hem biz hem yardım kuruluşları çalışmalarını başlatabilsin. Açıklamada sehven yazılmış olan o kelimeden dolayı sanki afet bölgesi gibi başka bir ifadeyle karıştırıldı ama genel hayata etkili bir afet olduğunu, belli kriterler ölçüsünde, ilgili yönetmelik ve genelge çerçevesinde onaylamış olduk.



Zaten buna yönelik hasar tespit çalışmalarımızı, etkili bir afet olduğu belli olduğu için onay mekanizması beklemeden başlatmıştık. Onun haricindeki 'afet bölgesi' kavramı, Marmara, Van depremleri gibi bir şehrin neredeyse tamamının etkilendiği konularda kullanılmış. Ama Düzce'deki olayda en fazla Uğurlu ve Esmahanım köylerimiz etkilenmiş durumda. Biz de bu anlamda genel hayata etkililik onayını verdikten sonra çalışmalar başlatıldı. Öncelikli bu iki köy, toplamda 45 köyü etkileyen bir afet olarak adı konulmuş oldu. Zaten burada etkilenen vatandaşlarımızın zararı en aza indirmek için çalışmalar yapılmıştı. Dolayısıyla vatandaşlarımız açısından teknik, terminolojik konular arasında çok bir şey değişmeyecek."



"AFETZEDELERE ÖDEMELER BAŞLADI"

Güllüoğlu, afetzedelere, gördükleri zararlara göre farklı seviyelerde ödemelerin yapılacağını belirterek, "Tamamen yıkılan, ağır hasarlı veya az hasarlı olan evler var. Burada birkaç mekanizma birden çalışıyor. Bir taraftan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden, bir yandan da AFAD üzerinden yapılan ödemeler başladı. O yüzden tek bir rakam ifade etmem mümkün değil. Valilik ve Kaymakamlık uhdesinde de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından verilen destekle ödemeler başladı." ifadesini kullandı.



Çalışma alanının zor bir bölge olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, "Melen Çayı'nın daha önce 15-20 metre genişliğinde akan kollarının belki yüzlerce metreye varan yerleri var. Etkili bir afet var karşımızda. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.



"İKİ ÇOCUĞUMUZU BULURSAK MÜSTERİH OLACAĞIZ"

Vali Dağlı da arama faaliyetlerinin 300'ün üzerinde iş makinesi, 700 personelle günün ağarmasından akşam havanın kararmasına kadar devam ettiğini kaydetti.



Geçen gün iki vatandaşın cansız bedenlerine ulaştıklarını anımsatan Dağlı, "Şu anda 7 ve 3 yaşında iki çocuğumuzun cansız bedeni toprak altında. İnşallah en kısa zamanda da onlara ulaşırız. Her yerde olabilir düşüncesiyle arkadaşlarımız didik didik arıyorlar. Tabii sizin de gördüğünüz gibi zor bir durum. Çevrenin, aramanın zorluğunu hep birlikte görüyorsunuz. Her yer ağaç ve toprak yığını. Ne kadar geniş şekilde dere yatağının oluştuğunu görüyoruz. Ama mücadelemiz devam edecek. İnşallah çocuklarımızı bulacağız." şeklinde konuştu.



Dağlı, hayatı da bir an evvel normale döndürmek gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bir taraftan da Esmahanım, Uğurlu ve diğer 24 köyümüz ve toplam 45 köyümüzün tamamında hayatı normale döndürmek için uğraşıyoruz. Şu anda 3 ev olan bir mahalle hariç her yerde yollarımızı açmış durumdayız. O da bu akşam açılmış olacak. İçme suları şebekelerini düzeltiyoruz. Kısa zamanda yapılabilecek olanları hemen yaptık. AFAD Başkanlığımız olayın ilk anından itibaren hep yanımızdaydı. Bu çalışmayı hep birlikte yürütüyoruz. Vatandaşımızın zararının giderilmesiyle ilgili çalışmalar da yapılıyor. Büyük oranda tamamlandı ama ekstra talepler veya ihbarlar geldiği andan itibaren onlara da yine arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Hem hasar hem de zarar tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. AFAD Başkanlığımıza bununla ilgili maddi kayıplarımızı gösteren taleplerimizi ilettik, onlar da bu konuda çok hızlı şekilde, gece gündüz demeden çalışıyorlar."



Ödemelere Cumayeri ilçesinden başladıklarını, bugün de Akçakoca'daki vatandaşlara meblağların iletildiğini bildiren Dağlı, bu yarayı hep birlikte saracaklarını dile getirdi.



Düzce için seferber olan tüm ekiplere teşekkür eden Dağlı, "İnşallah bu iki çocuğumuzu da bulursak daha müsterih olacağız. Amacımız, gayretimiz bunun üzerine." dedi.



Dağlı ve Gülloğlu, açıklamanın ardından Uğurlu köyü meydanında vatandaşlarla sohbet etti, çay içti.



Güllüoğlu, çalışmalara ilişkin vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.