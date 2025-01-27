Düzce’de ahır, samanlık ve ev yangını

Yığılca ilçesi Tıraşlar köyü Dağ Mahallesi'nde Sezgin Doğancı'ya ait ahır ve samanlıkta, dün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede yanındaki 2 katlı betonarme eve de sıçradı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.