Düzce’de ahır, samanlık ve ev yangını

Düzce'de ahırda başlayan yangın bitişiğindeki iki katlı eve sıçradı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Düzce’de ahır, samanlık ve ev yangını

Yığılca ilçesi Tıraşlar köyü Dağ Mahallesi'nde Sezgin Doğancı'ya ait ahır ve samanlıkta, dün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

, kısa sürede yanındaki 2 katlı betonarme eve de sıçradı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Düzce’de ahır, samanlık ve ev yangını - 1

, itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Can kaybının olmadığı yangında ev, ahır ve samanlıkta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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