Düzce'de ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi
Düzce'de acil sağlık ekibi seyir halindeyken, çevredeki araçlar ambulansın geçişine fermuar sistemiyle yol verdi.
D-100 kara yolu Küçük Melen ve Olimpiyat Kavşağı arasında trafikte ilerleyen sürücüler, sirenlerini çalarak arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.
Ambulanstaki sağlık çalışanları ve hasta yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Trafikte sağa ve sola yanaşan araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlı şekilde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Düzce
- Ambulans