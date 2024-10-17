Düzce'de ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi

Düzce'de acil sağlık ekibi seyir halindeyken, çevredeki araçlar ambulansın geçişine fermuar sistemiyle yol verdi.

Düzce'de ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi

D-100 kara yolu Küçük Melen ve Olimpiyat Kavşağı arasında trafikte ilerleyen sürücüler, sirenlerini çalarak arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.

Düzce'de ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi - 1

Ambulanstaki sağlık çalışanları ve hasta yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Trafikte sağa ve sola yanaşan araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlı şekilde Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. 

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