Düzce'de ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi

D-100 kara yolu Küçük Melen ve Olimpiyat Kavşağı arasında trafikte ilerleyen sürücüler, sirenlerini çalarak arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.

Ambulanstaki sağlık çalışanları ve hasta yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



Trafikte sağa ve sola yanaşan araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlı şekilde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.