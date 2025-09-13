Düzce'de anız yangını: Ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Hacılar köyü Güzyüzü mevkisindeki arazide anız yangını çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ekipleri ve söndürme helikopteri yönlendirildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

