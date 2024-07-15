Düzce'de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

Düzce'de, Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkan minibüsün bariyerleri aşarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Düzce'de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

'de Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova Rampaları mevkisinde meydana gelen olayda istikametine giden Erdal Yetkin idaresindeki 34 DJ 4091 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Minibüs, otoyol kenarındaki tellere takılarak durabildi ve Gümüşova OSB yoluna düşmekten son anda kurtuldu. Kazada sürücü Erdal Yetkin (34), Yeter Karadeniz (38) yaralanırken, Filiz Yetkin (31) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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