Düzce'de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova Rampaları mevkisinde meydana gelen olayda Ankara istikametine giden Erdal Yetkin idaresindeki 34 DJ 4091 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Minibüs, otoyol kenarındaki tellere takılarak durabildi ve Gümüşova OSB yoluna düşmekten son anda kurtuldu. Kazada sürücü Erdal Yetkin (34), Yeter Karadeniz (38) yaralanırken, Filiz Yetkin (31) ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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