Düzce'de ayı dikenli tellerde mahsur kaldı

Düzce’de bahçe kenarındaki dikenli tellere dolanarak mahsur kalan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şubesi, Düzce Üniversitesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, vatandaşların ormanlık alandan gelen hayvan seslerini duyması üzerine ortaya çıktı. Dikenli tellere takılarak hareket edemeyen ve bağıran ayı için vatandaşlar durumu ilgili ekiplere bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ayıyı güvenli bir şekilde kurtarabilmek için uyuşturdu.

Uyuşturulduktan sonra vücuduna dolanan dikenli teller kesilerek ayı bulunduğu yerden kurtarıldı. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde ayının herhangi bir ciddi yaralanma geçirmediği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kontrollerin ardından ayı, kendine geldikten sonra yeniden ormanlık alana bırakıldı.

Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşlara ormanlık alanlara yakın bölgelerde dikenli tel kullanımı konusunda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.