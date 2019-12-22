Düzce'de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı

Karaca Mahallesi Akçakoca Yolu'nda karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.



Kavga esnasında her iki gruptan 6 kişi, bıçak ve sopa darbeleriyle vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kavgada 2'si bıçak darbesiyle yaralanan 6 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis, olaya karışan diğer kişileri gözaltına aldı.