Düzce'de bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı

Düzce'de iki grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

20191222_2_39968981_50585472.jpg

Karaca Mahallesi Akçakoca Yolu'nda karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında her iki gruptan 6 kişi, bıçak ve sopa darbeleriyle vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavgada 2'si bıçak darbesiyle yaralanan 6 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaya karışan diğer kişileri gözaltına aldı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...