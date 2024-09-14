Düzce'de binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu

Düzce'de 5 katlı bir binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Düzce'de binanın bodrum katında erkek cesedi bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak üzerinde meydana geldi. 5 katlı binanın bodrum katından kötü koku geldiğini fark eden apartman sakinleri, hayvan öldüğünü düşünerek durumu Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Zabıta ekipleri bodrum katta yaptıkları incelemede 30 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Zabıta ekipleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu belirlendi.

Cesedin yanında sırt çantası da bulundu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Restoranlar fiyatları sabitlesin çağrısı | "Üç müşteriden birini kaybettik"

TÜRKİYE HABERLERİ

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında 4 sanığa tahliye kararı

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında 4 sanığa tahliye kararı

Samsun'da 156 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Samsun'da 156 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alev topuna döndü

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araç alev topuna döndü

Atama kararları Resmi Gazete'de: Üç bakan yardımcısı görevden alındı

Atama kararları Resmi Gazete'de: Üç bakan yardımcısı görevden alındı

Dönüşü kaçıran cipe otomobil çarptı: 4 yaralı

Dönüşü kaçıran cipe otomobil çarptı: 4 yaralı

Otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi: 7 yaralı

Otomobil ile çarpışan servis minibüsü devrildi: 7 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...