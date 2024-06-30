Düzce'de bir binada yangın çıktı, 7 kişi merdivenle tahliye edildi

Düzce’de bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Düzce'de bir binada yangın çıktı, 7 kişi merdivenle tahliye edildi

, Beyciler Mahallesi’nde bulunan konutlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre marketlerin bulunduğu bloğun apartman boşluğunda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına aldı.

Yoğun duman oluşan binada dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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