Düzce'de bir kişi eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp çocuğunu yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.



Durdu Alkan (48), yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Alkan'ın (50) Hacıyeri köyü Kuzukyanı Mahallesi'ndeki evine geldi.



Burada eşi ve çocuğuyla tartışmaya başlayan Alkan, konuşma isteğini reddeden ailesi tarafından dışarı çıkarılınca bahçeye sakladığı pompalı tüfeği alarak tekrar eve girdi.

ATEŞ EDİP KAÇTI



Elindeki silahla ateş etmeye başlayan Alkan, eşi ve oğlu Müslüm Alkan'ı (21) yaralayarak olay yerinden kaçtı.



Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak bulunan Müslüm Alkan ise ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Ayşe Alkan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

TESLİM OLMASI İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞILIYOR



Öte yandan olayın ardından elindeki silahla köydeki ormanlık alana kaçan Durdu Alka'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma telefonla ulaştığı Durdu Alkan'ı teslim olması için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

