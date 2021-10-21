Düzce'de bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu

Düzce'de kendisinden haber alınamayan bir kişi, evinin banyosunda sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.



Ailesinden ayrı yaşayan Uğur Ay'dan (36) 3 gündür haber alamayan babası Yılmaz Ay, oğlunun yaşadığı Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Özkurt Apartmanı'na gelerek kapıyı çaldı.



İçeriden ses alamayan baba, kapıyı zorlayarak açarak eve girdi. Baba, banyoda girdiğinde oğlunu hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.



Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri Uğur Ay'ın sırtından aldığı çok sayıdaki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi.



Ay'ın cesedi savcılık incelmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morguna kaldırıldı.



Soruşturma sürüyor.

